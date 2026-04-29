Pakistan'da organize suç örgütlerine yönelik baskınlarda çıkan çatışmalarda 9 kişi öldürüldü
- Çatışmalarda 2 polis yaralandı
Pakistan'ın Lahor kentinde organize suç örgütlerine düzenlenen baskınlarda çıkan çatışmalarda 9 şüphelinin öldürüldüğü bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, özel polis birimi Suç Kontrol Dairesi (CCD) yetkilileri, alınan ihbarlar üzerine Lahor kentinin farklı bölgelerinde baskınlar düzenledi.
Baskınlarda çıkan çatışmalarda 9 "organize suç şüphelisi" öldürülürken, 2 polis memuru yaralandı.
Suç Kontrol Dairesi yetkilileri, ülke genelinde organize suçlarla mücadele etmek amacıyla sık sık baskınlar düzenliyor.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan