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Pakistan'da Muson Yağmurları: 147 Can Kaybı

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- Yetkililer, yağışlar nedeniyle 437 kişinin yaralandığını, 1266 evin de hasar gördüğünü belirtti

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 147'ye ulaştığı bildirildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresinden yapılan açıklamada 26 Haziran'da başlayan muson yağmurlarının bilançosu paylaşıldı.

Açıklamada yağışlar nedeniyle 147 kişinin hayatını kaybettiği ve 437 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada muson yağışları nedeniyle 1266 evin hasar gördüğü ve 569 çiftlik hayvanının telef olduğu kaydedildi.

Hayber Pahtunhva eyaleti 60 kişi ile en çok kişinin yaşamını yitirdiği eyalet olurken, burayı 53 kişi ile Punjab, 15 ile Sindh, 10 ile Azad Cammu Keşmir, 8 ile Belucistan ve 1 ile Gilgit Baltistan takip etti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA
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