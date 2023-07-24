Pakistan'da Muson Yağmurları Hayatı Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor
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HAYDARABAD, 24 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyinde yer alan Haydarabad'da yoğun muson yağmurlarının ardından su basmış bir yolda taşıtlarıyla güçlükle ilerlemeye çalışan insanlar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
HAYDARABAD, 24 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyinde yer alan Haydarabad'da yoğun muson yağmurlarının ardından su basmış bir yolda taşıtlarıyla güçlükle ilerlemeye çalışan insanlar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel