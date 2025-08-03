Pakistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor

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Pakistan'da hazirandan bu yana süren şiddetli muson yağmurları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 299'a ulaştı. Sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk olmak üzere birçok kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce yaralı var. Ayrıca binlerce ev hasar gördü ve insanların tahliyesi devam ediyor.

Pakistan'da hazirandan bu yana etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 299'a çıktı.

Pakistan devlet televizyonu PTV News'in haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) muson yağmurları dolayısıyla yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk 299 kişinin hayatını kaybettiği, 715 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yağışlar ve selin etkisini hissettirdiği bölgelerde toplam 1676 evin hasar gördüğü, bunların 562'sinin tamamen yıkıldığı ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden toplam 2 bin 889 kişinin tahliye edildiği, bölgede insani yardım faaliyetlerinin sürdüğünün altı çizildi.

NDMA, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu 279 kişinin öldüğünü, 676 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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