Pakistan'da Muson Yağmurları 271 Can Aldı

İSLAMABAD, 27 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle en az 271 kişi hayatını kaybederken, 655 kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), cumartesi günü yayımladığı son durum raporunda, can kayıplarının ev çökmeleri, ani sel baskınları, boğulma ve yıldırım çarpması gibi muson kaynaklı olaylar nedeniyle yaşandığını belirtti.

Kurum, muson sezonu boyunca eyalet afet yönetim kurumlarıyla koordineli şekilde durumu izlemeye, yardım çalışmalarını yürütmeye ve gerekli uyarıları yapmaya devam edeceğini açıkladı.