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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle 3 günde 12 kişi öldü

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde muson yağmurları son 3 günde 12 kişinin ölümüne, 18 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yetkililer sel ve heyelan uyarısı yaptı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkisini sürdüren muson yağmurları nedeniyle son 3 günde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva'da muson yağmurlarıyla birlikte sel etkili oluyor.

Eyalet Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, şiddetli yağmurlar nedeniyle son 3 günde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ulusal Afet Yönetim Kurumu da ülke genelinde 21-24 Temmuz tarihlerinde ani sel ve heyelanlara karşı uyarı yayımladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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