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Pakistan'da maden kazası: 34 madencinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

Pakistan'da maden kazası: 34 madencinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor
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İSLAMABAD, 1 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu mahsur kalan 34 madencinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İSLAMABAD, 1 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu mahsur kalan 34 madencinin hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kurtarma yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, perşembe günü yerel saatle 16.00 sularında, eyaletin başkenti Quetta'da yer alan kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlama sırasında madende işçilerin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, 32 madencinin cansız bedeninin çıkarıldığını, göçüğün erişilmesi güç bir bölümünde mahsur kalan diğer iki kişiye ise henüz ulaşılamadığını bildirdi. Göçük altında mahsur kalan madencilerin tamamının hayatını kaybettiği varsayılıyor.

Kaynak: Xinhua
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