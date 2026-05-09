Haberler

Pakistan'da karakola düzenlenen bombalı saldırının ardından çıkan çatışmada 3 polis öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda en az 3 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırı, intihar bombacısı ve silahlı saldırganların karakol yakınında bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu gerçekleşti.

Pakistan'ın kuzeybatısında karakola düzenlenen bombalı saldırının ardından çıkan çatışmada en az 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi Zahid Han, yaptığı açıklamada, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde bir intihar bombacısı ve beraberindeki silahlı saldırganların karakol yakınında bomba yüklü aracı infilak ettirdiğini belirtti.

Patlamanın etkisiyle yakınlardaki birçok evin ve karakolun yıkıldığını aktaran Han, patlamanın ardından çıkan çatışmada 3 polisin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! Dev zam geliyor
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten olay

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay