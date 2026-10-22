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Pakistan'da Karak çatışmasında 4 polis öldü, 2 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Karak bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti, 2 militan etkisiz hale getirildi. Hayatını kaybeden polisler için cenaze töreni düzenlenirken bölgede militanlara yönelik operasyon sürüyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 4 polis yaşamını yitirdi.

Dawn gazetesinin, Hayber Pahtunhva polisinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eyaletin Karak bölgesinde güvenlik birimleri ile militanlar arasında çatışma çıktı.

Açıklamada, militanların saklandıkları sığınağa düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 4 polisin hayatını kaybettiği, 2 militanın da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hayatını kaybeden polisler için cenaze töreni düzenlendiği ve bölgede militanlara yönelik operasyonun sürdüğü ifade edildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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