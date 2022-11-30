Pakistan'da İntihar Saldırısı
Güncel Haberler
KETTA, 30 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısında yer alan Ketta'daki bir patlama alanında güvenlik personeli inceleme yapıyor, 30 Kasım 2022. Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da Çarşamba günü bir polis kamyonuna yönelik intihar saldırısı gerçekleştirildi.
KETTA, 30 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısında yer alan Ketta'daki bir patlama alanında güvenlik personeli inceleme yapıyor, 30 Kasım 2022.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da Çarşamba günü bir polis kamyonuna yönelik intihar saldırısı gerçekleştirildi. Bir polis yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel