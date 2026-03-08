Haberler

Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 13 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 13 militan etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, istihbarata dayalı beş ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Pakistan'da güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 13 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin eyalet genelinde istihbarata dayalı beş ayrı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda Bajaur bölgesinde 5, Bannu ve Dera İsmail Han bölgelerinde 3, Hayber ve Güney Veziristan bölgelerinde 5 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

