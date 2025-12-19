Haberler

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 4 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin karargahına düzenlenen saldırıda 4 militan etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve araştırma çalışmaları başlatıldı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik güçlerinin tabur karargahına düzenlenen saldırıda 4 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan'ın Boya bölgesinde güvenlik güçlerinin tabur karargahına düzenlenen saldırıda, Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı olduğu belirtilen 4 militan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, saldırganlardan birinin patlayıcı yüklü aracı tabur karargahının dış duvarına sürerek infilak ettirdiğini ve patlamanın yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Miranşah kentinden duyulduğunu aktardı.

Patlamanın ardından 4-5 militanın karargaha girmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bu girişimin engellendiğini belirten güvenlik güçleri, müdahale sırasında 3 militanın olay yerinde öldürüldüğünü ifade etti.

Patlamanın ardından bomba imha ekipleri ile polis ve askeri birliklerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığı kaydedildi.

Olay yerinde delil toplama ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü ve devam eden operasyonlarda güvenlik personelinin 1 militanı daha kuşattığı bildirildi.

Saldırı sonrası ilçe genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, tedbir amacıyla ana kara yolundaki trafik geçici olarak durduruldu.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Haberler.com
