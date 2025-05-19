Pakistan'da Fırtına: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Fırtına: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Pakistan'da Fırtına: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde meydana gelen fırtınada ağaçlar ve tabelalar devrildi, 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Fırtına, İslamabad'ın bazı bölgelerini de etkiledi ve elektrik kesintilerine neden oldu.

- Pakistan'da fırtına: 3 ölü

PEŞAVER - Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletini vuran fırtınada ağaçların ve tabelaların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletini fırtına vurdu. Eyaletin farklı noktalarında şiddetini arttıra şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçların ve tabelaların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Arama kurtarma yetkilisi Bilal Ahmad Faizi eyaletin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtınanın İslamabad'ın bazı bölgelerini de vurduğunu dile getirdi. Fırtına nedeniyle şehrin birçok bölgesine elektrik verilemezken fırtınada etkili olan dolu yağışında da araçlarda ve güneş panellerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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