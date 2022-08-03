Pakistan'da emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü - Haberler

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Pakistan'da emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü

Pakistan'da emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü, 2 polis yaralandı.

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Pakistan'ın Karaçi şehrinde emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Garden bölgesindeki emniyet müdürlüğünün mühimmat deposunda el bombası infilak etti.

Patlamada 2 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Polislerin el bombasını kontrol ettiği sırada patlamanın gerçekleştiği belirtiliyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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