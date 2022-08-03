Pakistan'da emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü Pakistan'ın Karaçi şehrinde emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü, 2 polis yaralandı. Pakistan'ın Karaçi şehrinde emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü, 2 polis yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Garden bölgesindeki emniyet müdürlüğünün mühimmat deposunda el bombası infilak etti. Patlamada 2 polis öldü, 2 polis yaralandı. Polislerin el bombasını kontrol ettiği sırada patlamanın gerçekleştiği belirtiliyor. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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