Pakistan'da emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü
Pakistan'ın Karaçi şehrinde emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü, 2 polis yaralandı.
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde emniyet müdürlüğünde el bombasının patlaması sonucu 2 polis öldü, 2 polis yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Garden bölgesindeki emniyet müdürlüğünün mühimmat deposunda el bombası infilak etti.
Patlamada 2 polis öldü, 2 polis yaralandı.
Polislerin el bombasını kontrol ettiği sırada patlamanın gerçekleştiği belirtiliyor.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel