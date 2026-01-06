Pakistan'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesinde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, Panjgur'da bulunan bir motosiklete el yapımı patlayıcı yerleştirildiğini bildirdi.

Sivillerin yoğunlukta olduğu alanda meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.