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Pakistan'da Hava Kuvvetlerine ait uçağın düşmesi sonucu 2 pilot öldü

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Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde düştü. Kazada 2 pilot yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının, Hayber Pahtunhva eyaletinde düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.

Pakistan İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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