Pakistan'da Hava Kuvvetlerine ait uçağın düşmesi sonucu 2 pilot öldü
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde düştü. Kazada 2 pilot yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi taziye mesajı yayımladı.
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının, Hayber Pahtunhva eyaletinde düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.
Pakistan İçişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan