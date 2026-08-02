Haberler

Pakistan'da düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Pencap eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Hindistan istihbaratı ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişi dahil 54 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Hindistan istihbaratı ile bağlantılı olduğu öne sürülen 5 kişi dahil 54 kişi gözaltına alındı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD) eyalet genelinde istihbarata dayalı 419 operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında sorgulanan 422 kişiden çeşitli terör örgütleriyle ya da Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadıyla (RAW) bağlantılı olduğu ileri sürülen 5 kişi dahil 54 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yaklaşık 7,9 kilogram patlayıcı madde, 12 el yapımı patlayıcı (EYP), fünyeler, tabanca ve tüfekler ile yasaklı örgütlere ait kitap, dergi, broşür, bayrak, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

Yetkililer, son sekiz haftada polis ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa 13 bin 572 operasyon düzenlediğini, söz konusu operasyonlar kapsamında 494 bin 642 kişinin incelendiğini ve 1000'den fazla kişiye farklı suçlamalarla dava açıldığını belirtti.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluç etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, eyaletin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eve giren komşular korkunç manzarayla karşılaştı

Eve giren komşular korkunç manzarayla karşılaştı
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti

Uçak düştü, kurtulan olmadı! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Ağustos'ta iki tutulma birden yaşanacak: İşte takip edilebilecek yerler

Bu muhteşem gök olayı kaçmaz: İşte takip edilebilecek yerler
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun

Seyyar satıcıdan anneye tepki çeken sözler! Hem de çocuğunun yanında
Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame hazır! İşte kızı için istenen ceza
Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer