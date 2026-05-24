Haberler

Pakistan'da demir yolu yakınında meydana gelen patlamada 20 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde demir yolu hattı civarında meydana gelen patlamada en az 20 kişi yaralandı. Tren kısmen hasar gördü, çevredeki binaların camları kırıldı ve hastanelerde acil durum ilan edildi.

Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde demir yolu yakınında meydana gelen patlamada en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geo News kanalının haberine göre eyaletin Ketta kentinde demir yolu hattı civarında patlama meydana geldi.

Olayda en az 20 kişi yaralanırken, bir tren kısmen hasar gördü ve park halinde bulunan araçlarda da hasar oluştu.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları kırıldı, olayın ardından Ketta'daki devlet hastanelerinde acil durum ilan edildi.

Demir yolu yetkilileri, Peşaver seferini yapan Jaffar Express treninin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu'nda durdurulduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel yönetimi yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu bayram sonuna kadar kurultay kararı almazsa imza toplanacak

Özel yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse...
Adana'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Adana'da sağanak yağış! Yollar göle döndü, araçlar zorlukla ilerledi
Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar çevik kuvvet ekiplerince kapatıldı

Kılıçdaroğlu’nun evine çıkan sokaklar kapatıldı! Polis kuş uçurtmuyor
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi