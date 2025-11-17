Pakistan'da Dang Humması Nedeniyle Can Kaybı 36'ya Yükseldi

İSLAMABAD, 17 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde 3 kişi daha dang humması nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece eyalette bu yılki toplam can kaybı 36'ya ulaştı.

Pakistan Sağlık Bakanlığı'nın cumartesi günü yaptığı açıklamada, 50 yaşındaki bir erkek ve 80 yaşındaki bir kadın Haydarabad bölgesinde, 55 yaşındaki bir kadın da Karaçi'de hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre belirtilen dönemde yürütülen 5.229 testin 774'ü pozitif çıktı ve eyalet genelinde 180'den fazla hasta hastanelere kaldırılırken, 191 hasta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sağlık yetkilileri, halkı sivrisinek üreme alanlarını ortadan kaldırmaya ve belirti görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık görevlilerine başvurmaya çağırdı.