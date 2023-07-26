Pakistan'da camide intihar saldırısı: 1 ölü

Pakistan'da camide düzenlenen intihar saldırısında 1 polis hayatını kaybetti. Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Jamrud bölgesindeki bir camide intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 polis olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sayıda sağlık ve güvenlik ekibi gönderilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırganın polis tarafından fark edilmesinin ardından camiye saklandığını daha sonra intihar saldırısını gerçekleştirdiğini ifade etti. Patlama sonrası cami kullanılamaz hale gelirken kaç kişinin enkaz altında kaldığı belirsizliğini koruyor.