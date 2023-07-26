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Pakistan'da camide intihar saldırısı: 1 ölü

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Pakistan'da camide düzenlenen intihar saldırısında 1 polis hayatını kaybetti. Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Jamrud bölgesindeki bir camide intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 polis olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sayıda sağlık ve güvenlik ekibi gönderilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırganın polis tarafından fark edilmesinin ardından camiye saklandığını daha sonra intihar saldırısını gerçekleştirdiğini ifade etti. Patlama sonrası cami kullanılamaz hale gelirken kaç kişinin enkaz altında kaldığı belirsizliğini koruyor.

- Pakistan'da camide intihar saldırısı: 1 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'da camide düzenlenen intihar saldırısında 1 polis hayatını kaybetti.

Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Jamrud bölgesindeki bir camide intihar saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 1 polis olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sayıda sağlık ve güvenlik ekibi gönderilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, saldırganın polis tarafından fark edilmesinin ardından camiye saklandığını daha sonra intihar saldırısını gerçekleştirdiğini ifade etti. Patlama sonrası cami kullanılamaz hale gelirken kaç kişinin enkaz altında kaldığı belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Güncel

Pakistan İntihar Güncel Haberler

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