Pakistan'da Bombalı Saldırıda 7 Ölü, 16 Yaralı

DERA İSMAİL Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Yerel polis yetkilileri, Güney Veziristan bölgesindeki Vana kentinde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırının Pakistan Talibanı (TTP) karşıtı yerel bir barış komitesinin ofisinin yakınlarında düzenlendiğini belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü ve 16 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da güvenlik güçleri dün, Kuzey Veziristan'daki operasyonda, TTP mensubu olduğu belirlenen 54 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.