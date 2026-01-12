Haberler

Pakistan'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 6 güvenlik gücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis aracına yapılan bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı saldırıyı kınadı, soruşturma başlatıldı.

DERA ISMAIL Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis aracının hedef alındığı bombalı saldırı sonucu 6 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tank bölgesinde polis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Emniyet yetkilileri, 6 güvenlik gücünün öldüğü saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmadığı ifade edildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
