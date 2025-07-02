Pakistan'da Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 11 Yaralı

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde hükümet yetkilisini taşıyan bir araca düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin henüz bir grup üstlenmedi.

Pakistan'da hükümet yetkilisini taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, Bajaur bölgesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yol kenarına yerleştirilen bombanın hükümet yetkilisini taşıyan aracın geçişi esnasında patladığı, bunun sonucunda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını, saldırıyı henüz üstlenen bir grubun olmadığını bildirdi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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