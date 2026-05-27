Pakistan'da dün meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Jhelum Bölgesi'nde dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Meteoroloji Birimi, dün Pencap eyaletinin Jhelum Bölgesi'nin 58 kilometre güneybatısında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, yerel saatle 19.06'da, 12 kilometre derinlikte meydana geldi.

Yetkililer, depremin özellikle Pind Dadan Khan kentinde çok sayıda evde ağır hasara yol açtığını aktardı.

Yaklaşık 10 evin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, depremde yaralanan 11 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini bildirdi.