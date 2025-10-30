Haberler

Pakistan'da 18 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Güncelleme:
Pakistan, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 18 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlar, Hindistan tarafından desteklendiği öne sürülen militanların varlığına yönelik ihbarlar üzerine gerçekleştirildi.

Pakistan, Afganistan'a sınırı bulunan Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 18 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 28-29 Ekim'de eyaletin başkenti Kuetta'daki Chiltan Dağları çevresi ve Kech bölgesinde Hindistan tarafından desteklendiği savunulan militanların varlığına ilişkin ihbar alınmasının ardından iki ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucu 18 militanın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, operasyonlar kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
