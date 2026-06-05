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Pakistan'da Çocuk Felciyle Mücadele Kampanyasında 18,6 Milyon Çocuk Aşılandı

Pakistan'da Çocuk Felciyle Mücadele Kampanyasında 18,6 Milyon Çocuk Aşılandı
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Pakistan'da 18-24 Mayıs tarihleri arasında 79 bölgede düzenlenen çocuk felci aşı kampanyasında 18,6 milyondan fazla çocuk aşılandı. Kampanyaya 163 bin sağlık çalışanı katıldı ve yüzde 98 aşılama oranına ulaşıldı.

İSLAMABAD, 5 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'da 18-24 Mayıs tarihleri arasında 79 bölgede yürütülen bölgesel çocuk felci aşı kampanyası kapsamında 18,6 milyondan fazla çocuk aşılandı.

Çocuk felcini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen hükümet öncülüğündeki Pakistan Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Pencap, Sind, Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletleri ile başkent İslamabad'daki yüksek riskli bölgeleri kapsayan kampanyaya yaklaşık 163.000 sağlık çalışanı katıldı.

Kampanyada yüzde 98 aşılama oranına ulaşıldığı, ilk aşamada aşılanamayan çocukların yüzde 88'inin ise takip ziyaretleri sayesinde aşılandığı belirtildi.

Açıklamada, komşu Afganistan ile bu kapsamdaki koordinasyonun güçlendirildiği ve virüsü ortadan kaldırma çabalarını hızlandırmak amacıyla 2026 Ulusal Acil Durum Eylem Planı'nın tamamlandığı ifade edildi.

Pakistan ve Afganistan, dünyada çocuk felcinin hala görüldüğü az sayıda ülke arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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