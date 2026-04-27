Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Resmi Ziyaret İçin Çin'de

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 25 Nisan'da resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin ziyaretinin 1 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada Zerdari'nin, Çin'in Hunan ve Hainan eyaletlerini de ziyaret edeceğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Pakistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Lin, ikili ilişkilerin güçlü bir ivmeyle yüksek gelişim seviyesini sürdürdüğünü ifade etti.

Lin, her seviyede dostane etkileşim ve işbirliğini çeşitli bölgelerde teşvik etmek ve birlikte ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etmek üzere Pakistan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua