Pakistan, Çin ile ortak üretim Hangor sınıfı ilk denizaltıyı denize indirdi

Pakistan'ın, Çin ile ortak üretilen 8 Hangor sınıfı denizaltının ilkini denize indirdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Çin'in liman kenti Sanya'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Naveed Ashraf'ın aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılımıyla denizaltı indirme töreni düzenlendi.

Çin ile ortak üretilmesi planlanan Hangor sınıfı 8 denizaltının ilkinin denize indirilmesinin ardından Zerdari, yaptığı açıklamada, bu adımı "tarihi dönüm noktası" şeklinde niteledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ashraf da yaptığı açıklamada, kritik deniz geçitlerindeki aksaklıkların küresel ticaret ve enerji güvenliğini tehdit ettiğini, bunun gelişmiş donanma ihtiyacını artırdığını belirtti.

Ashraf, Hangor sınıfı denizaltıların gelişmiş sensör, silah ve havadan bağımsız tahrik sistemleriyle donatıldığını ifade etti.

Çin'in Tip 039A denizaltısının tasarımı temelinde oluşturulan Hangor tipi denizaltının 38 kişilik mürettebat taşıyabildiği ve gemi savar füze ile donatıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
