Pakistan, BM'de İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, İsrail'in saldırganlıklarını ve hukuka aykırı eylemlerini eleştirerek, gerilim ve şiddetin artmasının endişe verici olduğunu belirtti. Ahmed, BMGK'den İran'a yönelik saldırıları kınamasını talep ederek, ateşkes çağrısında bulundu.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, "İsrail'in saldırganlığı ve hukuka aykırı eylemleri sonucunda gerilim ve şiddetin keskin bir şekilde artması son derece rahatsız edicidir." dedi.

Ahmed, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Ülkesinin gelişmeler konusunda tamamen uluslararası hukuk ve BM Şartı'na dayanan ilkeli bir tutum benimsediğine işaret eden Ahmed, Pakistan'ın, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından denetlenen nükleer tesislerine yönelik İsrail'in hukuksuz, tek taraflı saldırılarını kınadığını ve bu saldırganlığın sona erdirilmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Ahmed, nükleer meselesinin barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşması için diyalog ve diplomasinin yeniden gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Pakistan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyinin "tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl bir çözüm" çağrısını yinelediğini dile getiren Ahmed, gerilimin giderek tırmanmasından derinden endişe duyduklarını söyledi.

Ahmed, "İsrail'in saldırganlığı ve hukuka aykırı eylemleri sonucunda gerilim ve şiddetin keskin bir şekilde artması son derece rahatsız edicidir." diye konuştu.

Gerilimin artmasının bölge ve ötesi için felaket niteliğinde sonuçlara yol açma riski taşıdığını kaydeden Ahmed, "Pakistan, bu zorlu dönemde İran hükümeti ve kardeş halkıyla dayanışma içindedir." dedi.

Ahmed, BMGK'den İran'a yönelik saldırıları kınamasını talep etti, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Çin ve Rusya ile beraber bir taslak karar önerisinde bulunduklarını anımsatan Ahmed, şunları kaydetti:

"Bu karar, öncelikle koşulsuz ve derhal bir ateşkesi çağırmakta, tarafları daha fazla gerilimden kaçınmaya davet etmekte, sivillerin ve sivil altyapının korunmasını talep etmekte ve İran nükleer meselesinde tarafların kabul edebileceği diplomatik bir yolu desteklemektedir."

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Savaşa bir ülke daha giriyor: Gemilerinizi uzak tutun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Ronaldo'nun yeni hocası olmaya en yakın aday
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor

Pogba futbola yeniden döndü! Yeni takımına salı günü imza atıyor
Ne gol ama! Kenan Yıldız örümcek ağlarını aldı

Ne gol ama! Milli yıldızımız örümcek ağlarını aldı
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Galatasaray'dan geri istiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.