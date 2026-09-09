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Pakistan, bazı Batı ülkelerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ticareti kesme kararından memnun

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Pakistan'ın, bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Pakistan'ın, bazı Batı ülkelerinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler Şartı kararını ihlal ettiği, bu gibi yasa dışı eylemlerin, iki devletli çözüm ile bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları baltaladığı vurgulandı.

Pakistan'ın, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, " Pakistan, bu tedbirlerin, kesin ve açık olarak işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı eylemlerin reddedildiği mesajını vermesini umuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Pakistan'ın Filistin halkına ve "1967 öncesi sınırlara dayalı, Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulmasına" desteğini sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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