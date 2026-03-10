Haberler

Pakistan, Ortadoğu'daki Çatışmaların Yol Açtığı Yakıt Krizine Karşı Tasarruf Önlemleri Açıkladı

Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ortadoğu'daki çatışmaların yol açtığı yakıt krizinin etkilerini hafifletmek amacıyla yeni tasarruf önlemleri alındığını duyurdu. Devlet dairelerinde yakıt tahsisatının yüzde 50 azaltılacağı ve bazı çalışanların evden çalışacağı açıklandı.

İSLAMABAD, 10 Mart (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ortadoğu'da devam eden çatışmanın tetiklediği yakıt krizinin etkilerini hafifletmek amacıyla bir dizi kemer sıkma ve yakıt tasarrufu önlemi alındığını duyurdu.

Şerif pazartesi günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, yeni önlemler kapsamında hükümetin önümüzdeki iki ay boyunca devlet dairelerinde kullanılan araçlara ayrılan yakıt tahsisatını yüzde 50 azaltacağını ve bu araçların yüzde 60'ının hizmetten çekileceğini açıkladı.

Başbakan ayrıca kamu ve özel sektördeki personelin yüzde 50'sinin, temel hizmetler hariç olmak üzere, evden çalışacağını ve devlet dairelerinin haftada dört gün faaliyet göstereceğini belirtti.

Enerji tasarrufu önlemleri kapsamında ülkedeki tüm okullarda bu haftanın sonundan itibaren eğitime iki hafta süreyle ara verileceği bildirildi.

Şerif, esnaf ve işletmeleri temel ihtiyaç maddelerini stoklayarak durumu suistimal etmemeleri konusunda uyarırken, halka krizle mücadelede birlik ve sorumluluk sergileme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
