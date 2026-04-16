Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Kahramanmaraş Saldırısına Taziye Mesajı

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 9 kişinin hayatını kaybettiği, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Şerif, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik trajik saldırıdan derin üzüntü duydum. Kalbim, kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve kardeş Türkiye halkıyla, özellikle de etkilenen aileler ve çocuklarladır. Masum genç hayatların kaybı nedeniyle yas tutuyor, hayatını kaybedenler için dua ediyoruz. Ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Pakistan halkı, bu zor ve acı dolu zamanda Türk kardeşleriyle dayanışma içindedir."

Kaynak: ANKA
