Haberler

Pakistan'dan Nekbe'nin 78. yılında "İsrail işgaline son" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı, işgal ve şiddetine derhal son vermesi gerektiğini belirtti. Şerif, Nekbe'nin 78. yılında Filistin'e sarsılmaz desteklerini yineledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'e Filistinlilere yönelik uyguladığı baskı, işgal ve şiddete derhal son vermesi çağrısı yaptı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimiz Nekbe'nin 78. yılını anarken, 1948'den bu yana Filistinlilerin vatanlarından sürülmesini ve çektiği acıları hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Filistin'e desteğinin "sarsılmaz" olduğunu belirten Şerif, "İsrailli işgalcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı baskı, işgal ve şiddete derhal son verilmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Odaya giren otel personeli korkunç manzara ile karşılaştı

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar