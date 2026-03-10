Haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD, İsrail ve İran'ın saldırılarını kınayarak diplomasi çağrısı yaptı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bölgedeki çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Şerif, İran'ın misilleme saldırılarını da eleştirerek, bölge güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD, İsrail ve İran'ın saldırılarını kınayarak, ülkesinin çatışmaların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında, tüm bölgenin savaştan etkilendiğini belirterek, ülkesinin durumu diplomasi yoluyla çözmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

"İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yanı sıra İran'ın bölge ülkelerine misilleme saldırılarını da kınayan Şerif, bu saldırıların tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret etti."

Şerif, bu ülkelerin liderleriyle görüştüğünü ve Pakistan'ın onlarla omuz omuza olduğunu ilettiğini belirterek, "Bu ülkelerin istikrar ve güvenliğini, ülkemizin istikrar ve güvenliği olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

