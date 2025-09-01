Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten İsrail ve Hindistan'a Sert Eleştiriler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in haziranda İran'a yönelik saldırılarını ve Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaptığı "yürek parçalayan katliamını" kınadı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif, Çin'in ev sahipliğinde Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Şerif, Orta Doğu'daki duruma ilişkin İsrail'in haziranda İran'a saldırılarını ve Gazze'deki "yürek parçalayan katliamını" kınadı.

İsrail'in İran'a saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Şerif, "Gazze'de süren ızdırap ve açlık kolektif vicdanımızda kapanmayan yara oluşturuyor." dedi.

Şerif, Gazze'deki şiddet ve katliamın sona ermesi çağrısını yinelediklerini ve Birleşmiş Milletler denetiminde, bağımsız Filistin devleti ile iki devletli çözümü desteklediklerini kaydetti.

Pakistan'dan "su kaynaklarına kesintisiz erişim" çağrısı

Şerif, çatışmalarda "yapısal diyalogun" yanı sıra uluslararası ve ikili anlaşmalara saygı duyulması çağrısı yaparak, tüm komşularıyla normal ve istikrarlı ilişkileri gözettiklerini vurguladı.

Pakistan'ın diyalog ve diplomasiyi çatışmaya tercih ettiğini söyleyen Şerif, Hindistan'ın "İndus Suları Anlaşması"nı askıya alması konusunda "ŞİÖ üyeleri arasındaki mevcut anlaşmalara göre su kaynaklarına kesintisiz erişimin örgütte işbirliğini güçlendireceği" değerlendirmesini yaptı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.