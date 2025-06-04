Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten ABD ile İlişkilerde Yeni Dönem

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin ABD ile ilişkilerinde yeniden dostane bir sürece girildiğini, yakın temasların yeniden başladığını ve ikili ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

Geo News'in haberine göre, ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir törende konuşan Şerif, Pakistan-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Şerif, Pakistan ile ABD arasında "tarihi, köklü ve çok boyutlu ilişkiler" bulunduğunu belirterek, bu ilişkilerin yüzyıllara yayıldığını ve yeni dönemde yeniden güçlenmeye başladığını ifade etti.

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışmaya da değinen Şerif, "Pahalgam olayı, bir sahte bayrak operasyonuydu ve bu durum çatışmayla netlik kazandı." dedi.

Şerif, çatışmaların ardından ABD ile temas halinde olduklarını, ABD'li yetkililerin Pakistan'ın tepkisinin "yeterli olduğunu" belirterek ateşkes çağrısı yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ateşkesi sağlama konusundaki çabalarına" teşekkür eden Şerif, "Başkan Trump barıştan yana bir lider olduğunu açıkça gösterdi. Sıcak ya da soğuk savaş yerine ticareti ve işbirliğini savunuyor." diye konuştu.

Şerif, Pakistan ile ABD arasında özellikle bilgi teknolojileri, tarım, eğitim ve sağlık alanlarında ticaret hacminin artmasını beklediklerini ve gümrük tarifelerine dair görüşmelerin sürdüğünü aktardı.