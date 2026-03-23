Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti ve bölgedeki gerilimin yatıştırılması için diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan'a ülkesinin, İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilettiğini aktaran Şerif, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar ve yerlerinden edilenler için şifa diledi.

Şerif, görüşmede, Körfez bölgesindeki "vahim durumu" ele aldıklarını ifade ederek, gerilimin yatıştırılması, diyalog ve diplomasinin acil gerekliliği üzerinde mutabık kaldıklarının altını çizdi.

Görüşmede, İslam alemi için birlik ve beraberliğin önemini vurguladığına işaret eden Şerif, Pakistan'ın bölgedeki barışın ilerletilmesinde yapıcı rol üstlenme konusundaki kararlılığını teyit ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı