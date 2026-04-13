Pakistan Başbakanı Şerif'ten ABD ve İran arası "sorunların giderilmesi" için çaba mesajı Açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki çözülmemiş sorunlar için yapılan müzakereleri değerlendirdi. İslamabad'da düzenlenen toplantıda, ateşkes müzakerelerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki "çözülmemiş sorunların giderilmesi" için çaba gösterildiğini bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, ABD ve İran arasında hafta sonu gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine değindi.

İslamabad görüşmelerinin tarihi olduğunu kaydeden Şerif, ABD ve İran heyetlerinin "21 saat boyunca aralıksız" müzakere yürüttüğüne dikkati çekti.

Görüşmelerin, Pakistan'a "yaklaşan savaş bulutlarını kalıcı barışa dönüştürme" şansı verdiğini dile getiren Şerif, "Tarihe bakarsanız, düşmanlıkları sona erdirmek ve barışı sağlamak aylar, hatta bazen yıllar sürmüştür." dedi.

Şerif, "Bugün ateşkes halen geçerli. Şu anda sizinle konuşurken, çözülmemiş meselelerin çözümü için tüm çabalar sarf ediliyor." ifadesini kullandı.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
