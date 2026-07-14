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Pakistan, Husiler'in Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na balistik füze ve İHA ile düzenlediği saldırıyı kınayarak, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almasını kınadı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, " Pakistan, kardeşimiz Suudi Arabistan'a dün gece düzenlenen küstah saldırıları esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Bu tarz saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu kaydeden Şerif, ayrıca bu saldırıların bölgesel barış ve istikrarı baltalama potansiyeli olduğunu da vurguladı.

Şerif, Pakistan'ın Suudi Arabistan ile tam bir dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Pakistan da bölge genelinde barış, istikrar, güvenlik ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan tüm samimi çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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