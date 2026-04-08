Pakistan Başbakanı Şerif'ten İran Ve Abd'nin Ateşkesine İlişkin Açıklama: Her İki Ülkenin Heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'a Davet Ediyorum

(ISLAMABAD) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD ve müttefiklerinin derhal ateşkes konusunda uzlaştığını açıkladı. Şerif, iki ülkenin heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'da davet etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları kapsayan derhal ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Şerif, söz konusu kararın hemen yürürlüğe girdiğini belirtti. Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En içten alçakgönüllülükle, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleriyle birlikte Lübnan ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere her yerde derhal ateşkes üzerinde anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyarım; bu karar hemen yürürlüğe girmektedir. Bu akıllıca adımı sıcak bir şekilde karşılıyorum ve her iki ülkenin liderlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Tüm anlaşmazlıkları çözüme kavuşturacak nihai bir anlaşma için müzakereleri sürdürmek üzere, her iki ülkenin heyetlerini 10 Nisan 2026 Cuma günü İslamabad'a davet ediyorum. Her iki taraf da olağanüstü bir bilgelik ve anlayış sergilemiş ve barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmiştir. 'İslamabad Görüşmeleri'nin sürdürülebilir bir barış sağlanmasında başarılı olmasını içtenlikle umuyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla iyi haber paylaşmayı diliyoruz!"

Kaynak: ANKA