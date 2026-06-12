Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Abd-İran Müzakarelerine İlişkin Açıklama: Barış Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmesinde, "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadesini kullandı.

Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik süreçte yoğun arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Barış sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan çevrelerin sürdürdüğü dezenformasyon kampanyalarının farkında olduklarını vurgulayan Şerif, taraflar arasında yürütülen görüşmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Gürültüyü bir kenara bırakarak barış anlaşmasının nihai, üzerinde mutabık kalınan metnine ulaşıldığını teyit edebiliriz. Pakistan, sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakından çalışıyor. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı."

Kaynak: ANKA