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Pakistan Başbakanı Şerif: "Anlaşmanın Önümüzdeki 24 Saat İçinde Gerçekleşmesi Muhtemel"

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına her zamankinden daha yakın olunduğunu ve anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlanmasının beklendiğini açıkladı.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "ABD ile İran'ın barış anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduğunu" belirterek, anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde sonuçlanmasının beklendiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir barış anlaşmasına daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştık" dedi. Şerif, şunları kaydetti:

"Anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşmesi muhtemel. Pakistan anlaşmanın hemen ardından elektronik imzaya hazırlanıyor, gelecek hafta teknik düzeyde görüşmeler yapılacak. ABD'ye ve İran İslam Cumhuriyeti'ne müzakereler sırasında devam eden bağlılıkları için teşekkür etmek istiyoruz ve bölgedeki kardeşlerimize destekleri için içten takdirlerimizi sunuyoruz. Bu tarihi barış anlaşmasının kalıcı bir barış için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA
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