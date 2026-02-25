Haberler

Pakistan'dan Afganistan'a "provokasyona karşı sert bir şekilde karşılık verileceği" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan hükümeti, Afganistan ile olan sınırında açılan ateşe karşılık vererek, gelecekteki herhangi bir provokasyona karşı 'derhal ve sert bir şekilde karşılık' vereceğini duyurdu. Afganistan yönetimi bu olaydan sorumlu tutuldu.

Pakistan hükümeti, ülkenin Afganistan ile paylaştığı sınırda açılan ateşe karşılık verilmesinin ardından gelecekteki herhangi bir başka provokasyona karşı "derhal ve sert bir şekilde karşılık" verileceği uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden, Pakistan sınırında ateş açılmasına dair açıklama yaptı.

Pakistan-Afganistan sınırında bulunan Tirah ve Torkham bölgelerinde ateş açıldığını bildiren Zaidi, bu olaydan Afganistan yönetimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Zaidi, Pakistan güvenlik güçlerinin açılan ateşe karşılık verdiğini kaydederek, Pakistan'ın gelecekteki herhangi bir başka provokasyona karşı "derhal ve sert bir şekilde karşılık" vereceği uyarısında bulundu.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor

Dev maç öncesi önemli uyarı
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı

Trump tüm tuşlara basmaya başladı! CIA'den İran halkına bir çağrı var