Haberler

Pakistan: ABD ve İran geçici ateşkes süresinin uzatılmasını değerlendirsin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker ile görüşmesinde, ABD ve İran'a diyalog ve diplomasi çağrısı yaptı

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İran'a geçici ateşkesi uzatmaları, diyalog ve diplomasiye şans vermeleri çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Dar, ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker'ı kabul etti.

İkili, görüşmede ABD ve İran arasında İslamabad'da yapılması beklenen olası ikinci tur görüşmelere yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Dar, görüşmede, Washington ve Tahran arasında diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, taraflara geçici ateşkesin uzatılması ile diyalog ve diplomasiye bir şans verilmesi çağrısı yaptı.

Görüşmede Baker, Washington yönetiminin, " Pakistan'ın barışı teşvik ve diyaloğu kolaylaştırmadaki yapıcı ve olumlu rolüne duyduğu takdiri" iletti.

Müzakerelerde son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası bölge ülkelerine yayılan savaşın ardından 8 Nisan'da ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmişti.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıklamıştı.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

İran ise bu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli olduğunu" ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.

ABD basınında ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edilmişti.

ABD, geçici ateşkesi uzatmayı düşünmüyor

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Nisan'da CNBC kanalında yayımlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak yaptığı değerlendirmede, İran'ın müzakerelere temsilcilerini göndermekten başka seçeneği olmadığını savunmuştu.

Geçici ateşkesi uzatmayı düşünmediğini belirten Trump, Tahran ile bir anlaşma yapmanın şu an en doğru yol olduğunu vurgulayarak, "Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." demişti.

İran ile anlaşma sağlanamaması durumunda ne olacağına ilişkin soruya ise Trump, "O zaman bombalamaların devam edeceğini düşünüyorum çünkü bence uygun olan bu. Biz buna hazırız." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

