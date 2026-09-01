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Dar: İslamabad Mutabakatı'nın Uygulanması Şart

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, ABD ile İran arasında varılan İslamabad Mutabakatı'nın samimi şekilde uygulanmasının, ilerlemenin tek yolu olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, ABD ile İran arasında varılan İslamabad Mutabakatı'nın samimi şekilde uygulanmasının, ilerlemenin tek yolu olduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Dar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi öncesi Erakçi ile bir araya geldi.

Erakçi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alan Dar, bölge istikrarı ve barışı için diyalog ve diplomasinin önemini vurguladı.

Dar, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, Washington ile Tahran arasında varılan İslamabad Mutabakatı'nın samimi şekilde uygulanmasının ilerlemenin tek yolu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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