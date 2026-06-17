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Pakistan 30 İranlı denizciyi ülkesine iade edecek

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İranlı 30 denizcinin ülkelerine iade edileceğini duyurdu. Kurtarma ve ele geçirme operasyonları sonrası iade süreci başlatıldı.

Pakistan yönetimi, İranlı 30 denizciyi ülkesine iade edeceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Pakistan'ın 30 İran vatandaşının ülkesine iadesini sağlayacağını duyurdu.

Dar, paylaşımında "Bu kişiler, tekneleri karaya oturduktan sonra İngiliz gemisi MMA Valour tarafından denizde kurtarılan 8 İranlı balıkçıyı ve yakın zamanda ABD yetkilileri tarafından ele geçirilen Lenore/Davina gemisinden 22 İranlı mürettebatı kapsıyor." ifadesini kullandı.

İlerleyen günlerde her iki grubun da Karaçi'den geçmesini beklediklerini belirten Dar, "İranlı kardeşlerimizin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak için İran, ABD ve İngiltere yetkilileriyle yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Dar, İranlılara yönelik her türlü insani ve diğer yardımı sağlamak konusundaki taahhütlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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