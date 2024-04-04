Pak-Türk Maarif Okulları Filistin'e Yardım İçin İftar Programı Düzenledi

Pak-Türk Maarif Okulları, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Filistin halkına bağış toplamak için iftar programı düzenledi.

İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Chak Shahzad Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Küçükaladağlı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek istediklerini, okuldaki çocukların çabalarını takdir ederek dünyadaki empati ve refahın yeni nesil ile artmasını umduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı kapsamında öğrenciler ürünlerin satışı için stant açtı.

Stanttaki eşyalar ve kriket oyuncusu Babar Azam tarafından imzalanan özel ürünlerin satışı yapılarak gelirleri Filistin'e bağışlandı.