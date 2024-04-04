Üye Girişi
Haberler

Pak-Türk Maarif Okulları Filistin'e Yardım İçin İftar Programı Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pak-Türk Maarif Okulları, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Filistin halkına bağış toplamak için iftar programı düzenledi.

İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Chak Shahzad Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Küçükaladağlı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek istediklerini, okuldaki çocukların çabalarını takdir ederek dünyadaki empati ve refahın yeni nesil ile artmasını umduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı kapsamında öğrenciler ürünlerin satışı için stant açtı.

Stanttaki eşyalar ve kriket oyuncusu Babar Azam tarafından imzalanan özel ürünlerin satışı yapılarak gelirleri Filistin'e bağışlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Maarif Vakfı Filistin Pakistan İnsan Hakları Dış Politika Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Fatiha Suresi dinle! Fatiha Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? Hayat eş anlamlısı nedir? Hayatın eş anlamlısı ne? Hayat kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Hayatın zıt anlamlısı var mı? Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı? Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı ne? Akıl kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Akıl zıt anlamlısı var mı? Oğlak Burcu özellikleri nedir? Oğlak burcu erkeği, kadını özellikleri neler? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz 2024? Tarihte bugün ne oldu? 11 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar! 7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler! 6 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 6 Nisan'da ne oldu? 6 Nisan ne günü? 6 Nisan'da doğan ünlüler! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title