Özvatan ilçesinde pas hastalığı uyarısı

Özvatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri pas hastalığına karşı uyardı.

Müdürlük görevlilerinin saha incelemesinde, mevsim yağışlarının çok oluşu nedeniyle ortaya çıkan pas hastalığının ürünlerde verim ve kalite kaybına sebebiyet vermemesi için çiftçilerin ekili tarlalarını kontrol etmeleri ve ilaçlama yapmaları istendi.

Uyarıları dikkate alan çiftçiler, pas hastalığına karşı ilaçlama yapmaya başladı.

İlaçlama sırasında pasın, traktörün ön tamponunu sarıya boyadığı görüldü.