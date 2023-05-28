Özvatan'da vatandaşlar seçim kutlaması yaptı
Güncel Haberler
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutladı. Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutladı.
Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.