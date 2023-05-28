Üye Girişi
Haberi Paylaş
Özvatan'da vatandaşlar seçim kutlaması yaptı

Özvatan'da vatandaşlar seçim kutlaması yaptı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutladı. Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutladı.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.

Kaynak: AA / Tamer Bot - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title