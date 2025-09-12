Özlüce Köyü'nden Gazze'ye Destek Eylemi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyü sakinleri, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile Filistin'e destek eylemi yaptı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla köy meydanında buluşan vatandaşlar, "çocuklar ölmesin" afişi taşıdı.

Traktör ve araçlarını bayraklarla süsleyerek konvoy düzenleyen köy sakinleri, köy içinde dolaştıktan sonra yeniden meydana gelerek, İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar adına açıklama yapan Özlüce Eski Camisi İmam Hatibi Kamil Ergül, Gazze'de iki yıldır artan katliam ve soykırımın insanlığın vicdanını kanattığını, tahammül edilemez seviyelere ulaştığını belirtti.

Ergül, dünyanın dört bir yanındaki insanların bu zulme sessiz kalmamak için çabaladığını, 44 ülkeden bir araya gelen sivillerin oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'nu desteklediklerini kaydetti.

Gazze'ye yönelik ablukanın kırılmasını istediklerini dile getiren, Ergül, şöyle konuştu:

"İnsanlık tarihinin son yüzyılda gördüğü en büyük zulümlere karşı ayakta kalma mücadelesi veren Müslüman Gazze halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Gazze'deki mazlumlar için çok acil bazı adımların atılması gerekiyor. Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulmalıdır. Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden bir insani koridorun oluşması mutlaka sağlanmalıdır. Acil karadan ve havadan Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için ilgili birimlerin hızla görevlendirilmesi gerekmektedir."